Passionkruis in Bolsward

BOLSWARD - Als voorloper op de opname van 'The Passion 2023' in Harlingen, het tv programma wat op de donderdag voor Pasen zal worden uitgezonden op de nationale televisie, stond afgelopen weekend een replica van het Passionkruis al bij de Martinikerk in Bolsward.

Het weekend daarvoor stond het kruis bij de Gasthuiskerk. Na Bolsward gaat het kruis verder in Noord-Nederland, waar het zal zichtbaar zal zijn in Haren en daarna in Kollummerzwaag. Het Passionkruis is een uitnodiging om even stil te staan bij jezelf en bij een medemens.