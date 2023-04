Pasen vieren in het ziekenhuis van Antonius op 8 april

SNEEK-Op zaterdagavond 8 april wordt er van 19:00 tot 20:00 uur een Paas’nacht’dienst georganiseerd in het stiltecentrum van het ziekenhuis vanAntonius in Sneek. Het woord ‘nacht’ staat tussen aanhalingstekens, omdat in verband met mogelijke deelname van patiënten we die paas’nacht’dienst al om 19 uur laten beginnen.

Voorganger is Aart Veldhuizen, een van de geestelijk verzorgers van het Antonius. Muzikale bijdrage is er van een zanggroep onder leiding van Ludwin Hiemstra en organist Oeds Wijnsma. De paas’nacht’dienst start in het duister. Pasen kan immers niet zonder Goede Vrijdag. Juist in het ziekenhuis is dat voelbaar omdat daar dood en leven zo dicht bij elkaar liggen. Nieuw licht wordt binnengedragen en omlijst door muziek komen we via een aantal lezingen uit bij het verhaal van de opstanding van Jezus en vieren we de communie.

Iedereen die deze paas’nacht’dienst mee wil maken, is vanzelfsprekend van harte welkom!