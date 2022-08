GOENGAMIEDEN- Langs de kan van de weg in buurtschap Goëngamieden is een opvallend waarschuwingsbord geplaatst: Pas op! Aanvallende Buizerd.

In Nederland is de kans dat je door een roofvogel wordt aangevallen vrij klein. Wanneer dit toch gebeurt is het vaak omdat de vogel zich bedreigd voelt en/of kleintjes heeft en deze wil beschermen. Of de buizerd van de Goëngamieden ook jongen heeft? Het zou best kunnen. De meeste aanvallen op mensen zijn overigens schijnaanvallen.

Wat kun je doen bij een aanval?

Meestal is het eenvoudig om de buizerd af te schrikken. Blijf rustig, kijk het dier aan, ren niet weg, maak je zo groot mogelijk, roep hard en zwaai met je armen of klap in je handen.