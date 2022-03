‘Pas jij ook op voor broei?’

FRYSLAN - Broei in een hooiberg kent bijna iedereen. Maar broei kan ook voor komen in poetsdoeken, verffilters, wasgoed en in andere vaste stoffen en vloeistoffen.

Broei wordt gevaarlijk als het materiaal zijn warmte niet meer kwijt kan aan de omgeving doordat het wordt gepropt, ingepakt, samengeperst in bijvoorbeeld een afvalbak, prullenbak of grijze container. De temperatuur loop zo hoog op dat het materiaal begint te smeulen en uiteindelijk in brand vliegt (spontane zelfontbranding).

Vooral de combinatie van olie of wax en textiel vormt een groot brandrisico. De meeste broei ontstaat geruime tijd na de werkzaamheden, bijvoorbeeld als je al naar huis bent of in bed ligt. Broei is mogelijk bij plantaardige en dierlijke oliën, zoals visolie, frituurolie, sojaolie, olijfolie, massageolie of etherische olie. Maar ook wax voor meubelen en vloeren, verven of lakken op basis van lijn(zaad)olie, lijmen of vluchtige oplosmiddelen, houtskool en houtkrullen.

Dit kun je doen om broei te voorkomen:

Prop de met olie of wax verontreinigde doeken niet in een afvalbak of grijze container, maar dompel ze onder in water of hang ze uit om te drogen.

Was de verontreinigde doeken op een intensief wasprogramma van minimaal 60 graden.

Laat verontreinigde doeken na het drogen niet in de wasdroger liggen, maar spreid ze uit.

Gewassen textiel kan nog olieresten bevatten en daardoor in de warme wasdroger tot ontbranding komen.

Brandveiligheidtips: www.brandweerfryslan.nl