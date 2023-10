Participatietraject afgerond voor woningbouw Boazum, Folsgare en Scharnegoutum

SUDWEST-FRYSLAN - Voor de woningbouwprojecten in Boazum, Folsgare en Scharnegoutum is ongeveer op hetzelfde moment het participatietraject met de bewoners en andere belanghebbenden afgerond. Dat betekent dat de volgende stap gezet kan gaan worden: het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Gemeente Súdwest-Fryslân heeft het voornemen om in de dorpen bij elkaar 54 nieuwe woningen te bouwen.

Een woningbouwproject begint altijd met een haalbaarheidsonderzoek. Participatie is daar een belangrijk onderdeel van. De gemeente heeft in de dorpen inloopbijeenkomsten georganiseerd en inwoners konden een enquête invullen, met vragen over bijvoorbeeld het type woningen en over de invulling van de openbare ruimte.

Michel Rietman, wethouder wonen, is blij met de nieuwe woningen in de gemeente. “Samen met de dorpen hebben we toegewerkt naar een plan waar we mee verder kunnen. Inwoners zijn ontzettend betrokken bij de ontwikkelingen in het dorp en denken graag mee. Dat vinden wij heel waardevol. Waar we kunnen, nemen we de wensen en ideeën van de bewoners mee in de uitwerking van de plannen,” aldus de wethouder.

Boazum

Voor Boazum wordt een woningbouwplan voor 14 woningen, bestaande uit 5 rijwoningen (sociaal/betaalbaar), 3 seniorenwoningen, 2 halfvrijstaande woningen en 4 vrijstaande woningen (hoger segment) ontwikkeld.

Folsgare

In Folsgare ligt een woningbouwplan van 20 woningen. Het plan bestaat uit 11 rijwoningen (sociale koop/huur), 6 halfvrijstaande woningen en 3 vrijstaande woningen (hoger segment).

Scharnegoutum

Het participatietraject met dorpsbelang, inwoners en experts heeft in Scharnegoutum geleid tot een woningbouwplan bestaande uit 20 woningen, waarvan 9 hofwoningen (sociale koop/huur), 6 rijwoningen, 2 halfvrijstaande woningen en 3 vrijstaande woningen (hoger segment).

De gemeente wil het ontwerp bestemmingsplan voor de drie woningbouwprojecten nog in december van dit jaar ter inzage leggen.