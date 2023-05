Parodialoop op zondag 21 mei 2023

TSJERKWERT- De Parodialoop komt eraan! De datum is zondag 21 mei 2023. De start van de 28e editie van de loop is om 14.00 uur, bij de brug voor dorpshuis ‘t Waltahûs.

Iisklup Tsjerkwert organiseert de loop, die voert van Tjerkwerd via Parrega en Dedgum terug naar Tjerkwerd. De afstand is 7,4 kilometer. De loop is ook opengesteld voor wandelaars. Zij doen niet mee aan de wedstrijd. De start voor de wandelaars is om 13.30 uur.

Kids-run

Voorafgaand aan de Parodialoop is er voor alle basisschoolkinderen ook weer een Kids-run. De start van de Kid-Run is om 13.00 uur, eveneens voor ‘t Waltahûs. Kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot en met 9 jaar lopen een parcours van 1,4 kilometer door het dorp. Voor kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 12 jaar is er een parcours uitgezet van 2,3 kilometer.

Inschrijving

De inschrijving voor alle lopen is vanaf 12.00 uur in It Waltahûs. Het inleggeld voor de Parodialoop voor lopers bedraagt 5 euro, voor de wandelaars en Kids-run 3 euro.

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking is om 15.15 uur vóór It Waltahûs.

Voor meer informatie zie www.tsjerkwert.nl