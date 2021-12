Parochianen vroeg op pad voor Dageraadsviering op 1e Kerstdag in de Sint Martinuskerk

SNEEK - Voor het tweede jaar op rij bleven de kerken op kerstavond zo goed als leeg vanwege de lockdown. Juist in een tijd waarin mensen veel behoefte hebben aan licht en warmte.Toch zijn er overdag diensten. Maximaal vijftig bezoekers mogen daarbij zijn. Zoals in Sneek, waar op eerste kerstmorgen om zes uur in de rooms-katholieke kerk al de Dageraadsviering was.

"Vroeger begon de echte nachtmis om vier uur 's ochtends en daar ging iedereen dan ook naar toe", vertelt pastoor Peter van der Weide van de Sint Martinuskerk. "Dan was het donker en sneeuwde het altijd, dus daar zit een bepaald gevoel bij van romantiek. Zo is het idee ontstaan om 's ochtends vroeg een viering te doen."

Het kerstgevoel is er niet minder om voor Van der Weide. "De kerk is helemaal versierd, de kerststal staat. Dus het kerstfeest gaat door." Ook de parochianen hebben er volgens hem zin in, ondanks de lockdown.

"De mensen vinden het niet leuk, maar op een of andere manier zijn de meeste trouwe kerkgangers er ook wel weer aan gewend. Mensen worden ook steeds creatiever. De meeste mensen hebben ook als motto: je moet doen wat kan en wat niet kan, dat kan niet. Dus we zijn al lang blij dat er vieringen zijn en dat er ook mensen bij aanwezig mogen zijn."

Een viering in een lege kerk met een livestream, zoals veel kerken nu doen, was geen optie voor Van der Weide. "Een viering met mensen is een heel andere viering dan dat het alleen via livestream gaat, want uiteindelijk draait in het christelijk geloof alles om de menswording. Dus als er geen mensen bij zijn, geen gemeenschap, dan is het toch iets heel anders."

Bron: Omrop Fryslân