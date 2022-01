Parkflat Stadsfenne Sneek krijgt grondige renovatie

SNEEK- Parkflat Stadsfenne is al vijftig jaar een begrip in Sneek. Het gebouw wordt volgend jaar grondig gerenoveerd zodat de Parkflat weer een duurzame toekomst heeft. Eind december ondertekenden eigenaar Stadium Capital Partners en aannemer Van Wijnen een bouwteamovereenkomst voor een bouw- en installatietechnische renovatie van de Parkflat.

Duurzame toekomst

Parkflat Stadsfenne bestond in september 2021 precies vijftig jaar. Het voortbestaan was enkele jaren geleden onzeker, maar daar heeft de verkoop van de Sneker serviceflat afgelopen voorjaar verandering in gebracht. Hidde Weerstra van Stadium Capital Partners: “Sinds april 2021 zijn wij eigenaar van de flat. Wij zijn vastberaden om te bouwen aan een duurzame toekomst voor de Parkflat. Daarom laten we de flat grondig renoveren door Van Wijnen; nieuwe installaties, een nieuw dak, vervangen van ramen en puien, gevelonderhoud en het vernieuwen van de appartementen. Verder gaan we van 114 appartementen naar 104. De kleinste woningen worden samengevoegd met iets grotere appartementen. Wij willen dat Parkflat Stadsfenne nog minstens vijftig jaar blijft bestaan.”

Verbeteren van wooncomfort

Na de update krijgt het gebouw het elan van weleer. Van Wijnen start in de zomer van 2022 met de werkzaamheden. Roelof Faber, regiodirecteur Van Wijnen Noord en Oost: “In plaats van het gebouw te slopen wordt de Parkflat gerenoveerd. Samen met Otte Installaties verbeteren we het wooncomfort van de appartementen. Door de aanpassingen kunnen de bewoners nog jaren genieten van deze plek.”

Voor senioren

Hidde Weerstra: “Voorheen konden bewoners een appartement in de Parkflat kopen of huren, nu worden alle appartementen huur. Zo kunnen we waarborgen dat de appartementen in goede staat en up-to-date blijven. Verder wordt de Parkflat weer echt bestemd voor senioren. Zorggroep Hof en Hiem levert zorg en welzijn afgestemd op de wensen en behoeften van de bewoners.”