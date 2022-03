Parkeren bij Nederlandse vliegvelden

Maar hoe reis je eigenlijk vanaf je huis naar de luchthaven toe? Ook dit gebeurt vaak met de auto. Speciaal voor deze mensen gaan wij wat meer vertellen over het parkeren bij Nederlandse luchthavens nabij Sneek en hoe je nou de beste prijs kunt vinden hiervoor.

Schiphol Airport

De belangrijkste en grootste luchthaven van Nederland is natuurlijk Schiphol Airport. Deze luchthaven ligt op ongeveer anderhalf uur van Sneek, waarbij er over de afsluitdijk gereden kan worden of via Lelystad. Vanaf Schiphol gaan er vluchten naar bestemmingen over de hele wereld, waardoor je dus niet beperkt wordt in je keuze voor een vakantiebestemming.

Parkeren kan bij zowel officiële als alternatieve parkeerplaatsen, waarbij het grootste verschil in de prijs zit. Zo is een parkeerplaats inclusief shuttle- of valetservice bij een alternatieve parking een stuk goedkoper dan bijvoorbeeld parkeren op P1 Schiphol. Schiphol lang parkeren kan dus op allerlei manieren, waarbij je met de voordelige parkeervorm met shuttleservice de auto zelf parkeert en daarna met de shuttlebus naar de luchthaven gereden wordt.

Rotterdam The Hague Airport

Het kleinere Rotterdam Airport ligt op ongeveer 2 uur reisafstand vanaf Sneek. Er wordt voornamelijk naar Europese bestemmingen gevlogen, maar ook veel naar diverse plekken in Turkije en Marokko. Doordat dit vliegveld kleiner is dan bijvoorbeeld Schiphol, is er ook minder aanbod in parkeerplaatsen. Er zijn enkele officiële parkeerplaatsen, maar ook parkings met valetservice waarbij je direct bij de luchthaven uit kunt stappen. Dat is misschien wel de beste manier om je reis te beginnen!

Groningen Airport Eelde

Lekker dichtbij Sneek ligt Groningen Airport, op ruim een uur rijden vanaf de Friese stad. Voor het parkeren kun je terecht bij de officiële parkeerplaatsen, namelijk P1 Groningen, P2 Groningen of budget parking P3 Groningen. Toch is dit niet voor iedereen de beste keus, aangezien er maar naar heel weinig bestemmingen gevlogen wordt.

Directe vluchten gaan in de winterperiode naar Gran Canaria of de Scandinavian Mountains in Zweden en tijdens het zomerseizoen naar Antalya, Gran Canaria en Kanaaleilanden in het Verenigd Koninkrijk. Met een tussenlanding zijn ook Mallorca, Bodrum en Kreta te bereiken vanaf deze Groningse luchthaven.

Het vergelijken van parkings

Zoals beloofd vertellen we je ook nog hoe je nu de beste prijs kunt krijgen voor een parking bij de luchthaven. Allereerst is het goed om te weten dat de prijzen, net als de prijzen van vliegtickets of vakantieparken, seizoensafhankelijk zijn. Wil je op vakantie in de zomerperiode of tijdens een schoolvakantie? Dan kun je sowieso rekenen op hogere prijzen. Indien mogelijk is het dus verstandig om buiten deze drukke periodes op vakantie te gaan.

Verder is het verstandig om niet de eerste de beste parking te kiezen, maar om vooraf online parkeerplaatsen te vergelijken. Een website zoals Vliegen & Parkeren kan je hierbij helpen, zodat je prijzen kunt vergelijken. Je moet je keuze natuurlijk niet volledig laten afhangen van de laagste prijs, maar bekijk ook de reviews en wat er precies aangeboden wordt. Is de parkeerplaats bijvoorbeeld maar beperkt geopend of 24/7? Is er de mogelijkheid om je elektrische auto op te laden? Afhankelijk van je eigen voorkeuren, kun je zo de beste parkeerplaats voor jou vinden.