Parkeerbeleid Woudsend

WOUDSEND-Het onderzoek van Dorpsbelangen Woudsend en Ondernemersvereniging Woudsend voor de dorpsvisie 2020-2030 is afgerond en ligt bij de gemeente Súdwest-Fryslân.

Een werkgroep is belast met het bekijken van de infrastructuur van het dorp en omstreken. De leden van de werkgroep hebben o.a. onderzoek gedaan hoe en waar Woudsenders en de bezoekers parkeren en de daarbij ontstane overlast en gekeken naar verschillende ideeën. Laden en lossen van passagiers en bagage is natuurlijk gewoon toegestaan, daarna zou de auto weer uit de kern weg kunnen om gestald te worden. Het z.g. stallen in de kern leidt tot irritatie en overlast door te volle straten.

Tegelijk zijn er ook al ideeën om vooral het langdurige stallen van auto’s te reguleren.

De werkgroep is hierover in gesprek met gemeente en de provincie maar alle plannen zijn niet heel snel op te lossen. Met de suggestie van nu, doet zij alvast een aanzet in de goede richting.

Voor toerist en bewoner is een Woudsend met zo weinig mogelijk geparkeerde auto’s in de straten een mooi aanzicht. Zo zie je de straten, huizen en tuinen veel beter.

De suggestie is dan ook om zoveel mogelijke auto’s van (lang)-parkeerders, te stallen op onderstaande gratis parkeergelegenheden:

Parkeergelegenheid Minuten lopen naar centrum

Doniastrjitte 3 min.

Camping de Rakken, Lynbaan 10 1 min.

Voetbalterrein, B.W. Okmastrjitte 1A 2 min.

