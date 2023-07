Pannenverkopers in Sneek e.o.: ‘Erbarmelijke kwaliteit’

SNEEK- In het werkgebied van de politie Sneek e.o. kwamen de afgelopen periode meldingen binnen van zogenaamde "pannenverkopers". Met een mooi verhaal overtuigen de verkopers u om een pannenset te kopen. Uiteindelijk blijkt het te gaan om spullen van erbarmelijke kwaliteit.

Als iets te mooi is om waar te zijn, doe het dan niet! Vaak zijn senioren slachtoffer van deze manier van verkoop. Bespreek deze vorm van oplichting dan ook met ouderen in uw omgeving zodat zij niet in zee gaan met deze verkopers.

Voorkom dat zij of anderen slachtoffer worden. Krijgt u een dergelijke verkoper aan de deur, bel dan de politie via 0900-8844.