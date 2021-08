Panna Knock Out Championships bij Sneek Wit Zwart

Jij kunt hier aan deelnemen, als je tenminste tussen de 10 en 18 jaar oud bent. Winnaars kwalificeren zich voor het NK Panna Knock Out! Degene die na 3 minuten de meeste doelpunten heeft gescoord wint. Maar, het draait om skills, dus panna = knock out!



De Panna Kock Out Championships zijn een evenement op zich. Voor alle voetbalfans zijn er bovendien leuke voetbalatracties aanwezig. Deelname aan het toernooi en de activitenten is gratis en kost helemaal niets!



Kroon jij jezelf tot de Panna Knock Out King of Queen van Sneek? Meer informatie en gratis inschrijven kan via sneekwitzwart.nl/panna.