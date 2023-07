Palludara en De Greiden bundelen krachten: Samenwerking bijzondere basisscholen regio een ‘boppeslach’

EXMORRA/IJLST - Vanaf 1 januari 2024 start er een nieuwe onderwijsorganisatie voor bijzonder primair onderwijs in de gemeenten Súdwest-Fryslân en de Waadhoeke. De fusie van Stichting CBO De Greiden (Exmorra) en Stichting Palludara (IJlst) is vanaf dat moment een feit. Hierdoor ontstaat een toekomstbestendige, slagvaardige stichting die zich - met voldoende financiële armslag - sterk zal maken voor de borging van kwalitatief, duurzaam en divers bijzonder basisonderwijs in het voedingsgebied. De bestuurders van de huidige stichtingen noemen de fusie een ‘boppeslach’ voor de 22 scholen, 3000 leerlingen en 400 medewerkers die de organisatie straks telt.

Het beste onderwijs

Door de fusie zal de onderlinge uitwisseling van expertise door leerkrachten inhoudelijk een boost krijgen. Scholing kan makkelijker op maat en op locatie worden geregeld. Alles is bedoeld om het ten goede te laten komen aan de leerlingen, zo melden de bestuurders. De bestuurlijke slagkracht zal toenemen, zowel lokaal als regionaal. De bedrijfsvoering en ondersteuning worden gebundeld en de nieuwe omvang maakt het mogelijk efficiënter in te kopen. Bovendien zijn de scholen door deze samenwerking beter in staat om de voorziene demografische leerlingendaling in de regio op te vangen. In de basis verandert er weinig voor alle betrokkenen. De scholen behouden hun eigen sfeer, identiteit en team en leerkrachten blijven op de vertrouwde plek werken.

Lerende organisatie

Na de zomervakantie van 2022 is er een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de kans op een succesvolle samenwerking van de organisaties. Hieruit is gebleken dat de stichtingen elkaar op veel fronten versterken door met en van elkaar te leren. Op diverse onderdelen werden werkgroepen gevormd, waarin door medewerkers van beide stichtingen werd samengewerkt. De uitkomsten werden gedeeld met de bestuurders. Ook vonden er verschillende informele bijeenkomsten plaats. Het resultaat van het onderzoek is voorgelegd aan - en besproken door- de beide gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en de raden van toezicht.

“We zijn blij dat alle betrokkenen de winst voor beide stichtingen zien en ‘groen licht’ hebben gegeven voor onze samenwerking”, aldus Albert Faber, bestuurder van CBO De Greiden. Jan Paul ten Brink, bestuurder a.i. van Palludara voegt toe: “We gaan positief de zomervakantie tegemoet, om daarna met enthousiasme te werken aan de verdere vormgeving en invulling van de nieuwe organisatie”.