Padel clinic als bedrijfsuitje groot succes: “Wat een fantastisch spelletje”

SNEEK-Twee weken geleden was het dan zo ver. Een gezellig en sportief Padel teamuitje voor Tailor & Stitch en Thirtyfour. Eigenaar Bart Ebink had Birgitta Knol van PadelCompleet gevraagd naar de mogelijkheden voor een leuke padel clinic als bedrijfsuitje.

Met een onderscheidend concept bedient Padel compleet meerdere doelgroepen waarbij de verbinding wordt gelegd tussen bedrijfsleven en sport. Weer eens wat anders dan naar de golf- of schietbaan. Het weer kon niet beter, strak blauwe lucht, zon en met een paar graadjes meer in gedachten waren het echt Spaanse sferen. De collega’s van Tailor & Stitch werden door Padel Compleet ontvangen op het gezellige park bij De Vliegende Bal.

Als aftrap werd er in het mooie vernieuwde clubhuis onder het genot van een drankje met wat lekkers een korte presentatie over het ontstaan van padel gegeven. Ook werd hier het verschil tussen een chiquita en cerveza uitgelegd om daarna in een spectaculair filmpje de echte profis aan het werk te zien. Daarna snel de baan op voor een leerzame, gezellige clinic onder leiding van Ruud Laurens, waar in een notendop alle facetten van het verslavende spelletje aan bod kwamen.

Tot slot nog een paar onderlinge partijtjes waar de collega’s elkaar in verschillende samenstelling uit konden dagen, samen moesten werken en vooral veel lol met elkaar maakten. En ter afsluiting met een lekker biertje gezellig napraten en genieten met elkaar. “Kortom, een zeer geslaagde middag”, aldus Bart Ebink.

