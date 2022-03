Paaszangdiensten Sneeker Mannenkoor Edoza

SNEEK- Het Sneker Mannenkoor Edoza voert tijdens de Paasdagen een speciaal samengesteld Paasproject uit in Joure en Workum. Het Paasfeest is het feest van de opstanding. Alle liederen die het koor zingt en de samenzangliederen zullen hier van getuigen.

Medewerking wordt ook verleend door Vronie de Vreeze (sopraan). Sebastiaan Schippers begeleidt de koor- en samenzang en geeft tijdens de dienst de mogelijkheid om liederen op te geven die gehoord willen worden. Hij zal dat dan op zijn eigen – fantastische – manier in de orgelimprovisatie ten gehore brengen.

De algehele leiding is in handen van dirigent Jan Hibma. 1e Paasdag 17 april in de Hobbe van Baerdtkerk, Midstraat 69 te Joure Aanvang 15:30 uur 2e Paasdag 18 april in de St. Gertrudiskerk, Merk 5 te Workum Aanvang 15:30 uur De toegang is vrij; collecte bij de uitgang voor de kosten en voor hulp aan Oekraïne.