Overwinningsduik in de Kolk bij de Waterpoort

SNEEK- De eerste overwinning van het Nederlands voetbalelftal is een feit. Na ee 3-2 overwinning op Oekraïne waren er meteen na de wedstrijd een aantal wijkbewoners van de Lemmerweg die mee deden aan de langzamerhand traditionele Oranjeduik in de Kolk bij de Waterpoort.

Het was zeven jaar geleden dat de laatste Oranjejump in de Kolk plaatsvond. Het water bleek nog wel wat koud te zijn volgens een van de deelnemers aan het Kolkspringen. “Mar de temperaturen gaan lekker omhooch en at Oranje wear wint, springe wij wat graach in de Kolk om de overwinning te fieren!”