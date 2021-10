Overwinning LSC 1890 moeizame bevalling

Emmeloord - Na de nederlaag tegen VENO en na een vrij weekend heeft LSC 1890 de draad weer opgepakt, al was het in de polder wel een moeizame bevalling. Doordat de Snekers verzuimden om de kansen te benutten, bleef tegenstander SC Emmeloord erin geloven en kon het op sportpark Ervenbos tot het laatste fluitsignaal nog alle kanten op.

LSC 1890 trad zonder Tarik Bourakba aan, terwijl middenvelder Maarten Kingma op de bank begon. Voor hen verschenen Rik Jongstra en Rodi de Boer aan de kick off, terwijl trainer Marcel Valk verder zijn defensie had aangepast door Martijn Zwaga in het centrum en Allard Westerdijk als rechtsback te posteren. Zij zagen dat de doelman van SC Emmeloord als in de vierde minuut handelend moest optreden en dat Rodi de Boer vijf minuten later een teenlengte tekort kwam om een voorzet van Rik Jongstra te verzilveren.

Na een klein kwartier kwam LSC 1890 aan de andere kant met de schrik vrij, toen de thuisclub alleen voor doelman Jesse van Sermondt opdook. De Sneker sluitpost die ook later nog een aantal goede reddingen zou verrichten, kwam daarbij echter als winnaar uit de strijd. Zijn collega wist dat bij de volgende serieuze Sneker aanval niet te kopiëren. Sterker nog, de goalie van de thuisclub zag er bij de inzet van Tom Doldersum bepaald niet goed uit met de 0-1 als gevolg. Twintig minuten na die opening zag ook de Sneker verdediging er niet goed uit en het aarzelende ingrijpen bood Gerke Schaap de mogelijkheid om de gelijkmaker achter Van Sermondt te schieten (1-1).

Niet lang na het begin van de tweede helft waarbij Maarten Kingma als vervanger van Martijn Zwaga binnen de lijnen kwam en waarbij Rodi de Boer een linie terugzakte, kwam LSC 1890 andermaal op voorsprong. Na een prachtige pass van de invaller was het Patrick Zijda die met het hoofd het Emmeloorder net voor de tweede keer liet trillen. Daarmee was het trillen aan Sneker zijde echter nog niet voorbij, want in het vervolg hield eerst Van Sermondt en later de lat de blauwhemden overeind. Vlak voor die bal op de dwarsligger had De Boer de 1-3 op zijn schoen en niet lang daarna verdween een inzet van Zijda voorlangs.

Zo bleef het spannend, maar uiteindelijk gaf LSC 1890 met de uitblinkende Van Sermondt niets meer weg en werd de derde seizoenszege na een lastige middag toch bijgeschreven. Met die overwinning stegen "the Blues" die volgende week na vijf weken weer eens een thuiswedstrijd afwerken, in de tweede klasse K naar plek drie.

SC Emmeloord - LSC 1890 1-2 (1-1)

Doelpunten: 0-1 Tom Doldersum (17.), 1-1, Gerke Schaap 1-2 (37.) 1-2 Patrick Zijda (49.)

Scheidsrechter: J. Boersma

Gele kaart: onbekende speler (SC Emmeloord), onbekende speler, Jocelyn Haaima (LSC 1890)

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Han Miedema, Douwe Wim Terpstra, Martijn Zwaga (46. Maarten Kingma), Allard Westerdijk (72. Patrick Haitjema). Rodi de Boer, René Cnossen, Patrick Zijda, Rik Jongstra (85. Joran de Haan), Noël Wever en Tom Doldersum (72. Jocelyn Haaima)





Bron: https://pengel.weebly.com/