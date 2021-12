Overweldigende deelname Pubquiz Foppe Fonds VC Sneek

SNEEK - Naast het presteren op het veld voelen de dames van VC Sneek zich ook buiten hun volleybalaspiraties heel erg thuis bij de organisatie voor goede doelen. Afgelopen vrijdag hielden de dames een Pubquiz voor het Foppe Fonds waarbij ieder lid van VC Sneek in een team van vier personen mocht deelnemen.

Met name de Sneker jeugd meldde zich massaal aan getuige maar liefst twintig ploegen. De volwassenen deden het met de helft waardoor het totale aantal op 30 participerende teams uitkwam. “Een groot succes”, constateerden de dames van VC Sneek verheugd. Ook Foppe de Haan zou namens zijn fonds een goedkeurend duimpje hebben opgestoken.

Grote deelname

Aan de publiciteit vooraf heeft het in ieder geval niet gelegen. Via alle bekende social media en aankondigingen met Foppe en dames 1 werd groots het voorbereidende werk gedaan. Het enthousiasme van de dames betaalde zich uiteindelijk uit in een grote deelname vanuit de club.

Dames 1 heeft afgelopen zomer kennis gemaakt met Foppe de Haan waarbij hij hen heeft verteld over het Foppe Fonds. Onder de indruk van zijn verhaal hebben ze als team besloten iets te willen doen om het Foppe Fonds ook bij alle sponsoren, vrienden, leden en vrijwilligers onder de aandacht te brengen. Dit met als doel dat het Foppe Fonds nog meer kinderen, waarvoor dit niet vanzelfsprekend is, worden geholpen om te kunnen sporten.

Mooie prijzen

Tijdens de quiz waren er 4 rondes met in elke ronde 3 blokken. De jeugdquiz boog zich drie kwartier over de vragen terwijl de volwassenen ongeveer 2 uur hun hersenen mochten pijnigen. De mooie prijzen beschikbaar gesteld door Swimfun Joure - Jumpstyle Heerenveen - Ballorig Sneek - Elfstedenhal Leeuwarden - Poiesz Supermarkten B.V. - De Koperen Kees - Bistro Jikke -Onder de Linden - ’t Vaticaan - De Tuut van Sneek - Fiftysix - Bloemen Kroon - Vonk - Douglas Sneek - Strikwerda & Smit en Roosenstein & Wolke motiveerde extra.

Hoeveel de opbrengst in totaal zal zijn, is nog ongewis, omdat de actie nog loopt. Feit is wel dat de club een heel mooi bedrag aan het Foppe Fonds kan doneren.

Bron: Persbericht VC Sneek