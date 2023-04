Overweldigende belangstelling voor verhalen van schippersvrouwen

SNEEK- De belangstelling voor het boek Schippersvrouwen ~ Verhalen boven water van Sippy Tigchelaar en Alice Booij, is overweldigend. Binnen een maand is het boek al zo goed als uitverkocht en aan een tweede druk toe. Ook de lezingen over het onderwerp worden zo goed bezocht, dat het Fries Scheepvaart Museum de samenstellers voor een derde keer heeft uitgenodigd.

Nogmaals lezing

Op 18 april om 15.00 uur zullen Sippy Tigchelaar, Alice Booij en twee schippersvrouwen nogmaals hun verhaal doen in het museum. In het boek komen 15 schippersvrouwen aan het woord. Ze vertellen over het harde leven aan boord: hun werkzaamheden tijdens de vrachtvaart en het gezinsleven dat zich afspeelde op nog geen tien vierkante meter. Over kinderen die maar beperkt onderwijs konden volgen, of die hun ouders juist vanwege dat onderwijs lange tijd moesten missen. Over je achtergesteld voelen en er niet echt bij horen. Maar ook over de vreugde en de vrijheid die het varen je kunnen geven.

Tweede druk boek

Omdat de boeken bijna uitverkocht zijn worden de boekhandels vanaf 19 april bevoorraad met de tweede druk van Schippersvrouwen ~ Verhalen boven water. Wilt u de lezing in het Fries Scheepvaart Museum bijwonen? Dan is het noodzakelijk om u vooraf aan te melden via balie@friesscheepvaartmuseum.nl.

De toegang is € 4,75 inclusief een kopje koffie/thee. Museumkaarthouders en leden van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum krijgen gratis toegang. De lezing op 18 april is van 15.00 – 16.30 uur, inloop vanaf 14.30 uur.