Overval op Videokring Sneek in Nauwe Noorderhorne

Twee mannen hebben geprobeerd Videokring Sneek te beroven. Het betreft de videotheek aan de Nauwe Noorderhorne in Sneek. De politie is in het centrum van Sneek op zoek naar de twee verdachten.

Vermoedelijk zijn ze gevlucht in de richting van de Marktstraat, waar ook het gemeentehuis in Sneek staat. Bij de overval raakte niemand gewond. Of er wapens in het spel waren en of er goederen zijn gestolen, is niet bekendgemaakt.



De politie doet op dit moment onderzoek en heeft de straat met linten afgesloten. Er is ook een Burgernetmelding gedaan, daarin wordt melding gemaakt van twee donkere mannen met jacks en mutsen op, die in de richting van het Martiniplein zouden zijn gegaan.



Het zou gaan om twee jonge mannen, één van hen droeg een lichtgroene jas. De politie vraagt getuigen of mensen met camerabeelden om zich te melden. Videokring Sneek maakt zelf ook melding van de poging tot overval en is ook op zoek naar getuigen.