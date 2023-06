Overtuinenfair IJlst levert Stichting Johanna Jacoba €1.500 op

“Veel bezoekers brengt ook een goede opbrengst met zich mee. Fijn dat we dit jaar Stichting Johanna Jacoba mogen verblijden met een mooi bedrag. Drie jaar geleden hadden zij zich al aangemeld als goed doel omdat men nogal wat pech had gehad door een lekkage. Toen kon de overtuinenfair helaas niet doorgaan in verband met corona. Gelukkig hebben we dat dit jaar dubbel en dwars goed kunnen maken. We weten zeker dat dit geld goed besteed wordt”, aldus de organisatie., die bestaat uit Lionne Kooter, Klaasjan Kuperus, Tsjollie van der Leest, Martien Staalsmid en Marian Westerbeek.