Overleden persoon aangetroffen aan de Molenkrite in Sneek

SNEEK - Aan de Molenkrite in Sneek is dinsdagmiddag een overleden persoon aangetroffen. Dit heeft de politie dinsdagavond bekend gemaakt.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het overlijden. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. ,,Alle scenario's staan nog open en meer informatie is op dit moment nog niet bekend" laat de politie weten.