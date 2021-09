Overhandiging Dagvlinders in Fryslân aan gedeputeerde Douwe Hoogland

SNEEK- Op vrijdag 1 oktober wordt in het Ottema-Wiersmareservaat het boek Dagvlinders in Fryslân, veranderingen vastgelegd overhandigd aan gedeputeerde Douwe Hoogland.

De Vlinderwerkgroep Friesland heeft dit jaar voor de tweede keer een compleet overzicht van de dagvlinders in de provincie samengesteld. ‘Dagvlinders in Fryslân, veranderingen vastgelegd’ toont – zoals de naam al zegt – de veranderingen in het voorkomen in de laatste 20 jaar. Samen met vele vlinderliefhebbers uit het land hebben de bijna honderd leden van de vlinderwerkgroep de vlinders in de provincie in kaart gebracht. Omdat zij dit twintig jaar geleden ook al een keer hebben gedaan geeft dit waardevolle inzichten in de ontwikkelingen in de vlinderstand.

De natuur staat onder druk – en ook in Friesland hebben veel vlindersoorten het moeilijk. Aandacht voor wat ze nodig hebben helpt bij het inrichten en beheren van een gezonde leefomgeving; niet alleen voor de vlinders, maar ook voor andere dieren en planten. Met de inzichten die de vlinderkenners in dit boek beschrijven kan iedereen bijdragen aan een gezonde, vlinderrijke leefomgeving. Niet alleen natuurorganisaties maar alle beheerders van het landschap: ook boeren, gemeenten, waterschappen, de provincie en iedereen die de verantwoordelijkheid heeft voor een groot of klein stukje grond.

Het Ottema-Wiersmareservaat is een plek die symbool staat voor de blik op het verleden en in de toekomst die het boek biedt. Het was ooit een toplocatie voor de nu uitgestorven vlinder zilveren maan. Maar tegenwoordig is het ook een gebied waar door middel van sinusmaaien gericht beheer voor insecten wordt uitgevoerd.

‘Dagvlinders in Fryslân, veranderingen vastgelegd’ is voor €25 (verzendkosten €5) te bestellen via siepsinnema@gmail.com of via de website van de Vlinderwerkgroep Friesland: www.vlinderwerkgroepfriesland.nl.