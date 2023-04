Overeenkomst ONS Sneek met de districtsbeker door d’Olde Veste ’54 opgezegd

SNEEK- De overeenkomst van ONS Sneek met de districtsbeker noord werd vanmiddag in de kwartfinale door d’Olde Veste ’54 opgezegd, al werd de handtekening pas in “stoppage time” definitief onder de annulering geplaatst. In die extra tijd sloeg de ploeg uit Steenwijk bij een 2-2 stand - en met de “pengels” in aantocht - namelijk nog twee keer toe.

Minder scherp

In de lange voorbeschouwing op de site van ONS Sneek liet trainer Arnoud Koster optekenen, dat zijn spelers fit genoeg waren om twee wedstrijden in één weekeinde af te werken. Hoewel zijn ploeg niet minder was dan de vierde divisionist, was de wedstrijd van afgelopen zaterdag toch van invloed. ONS Sneek oogde in veel situaties namelijk minder scherp dan tegen ’t Fean ’58, al past daarbij wel de kanttekening dat de weerstand toen ook aanmerkelijk minder was.

Klassieke fout

Zo duurde het dik twintig minuten aleer de oranje brigade via Nordin Tahboun voor de eerste keer op de deur klopte. De inzet van “de zwerver” verdween echter recht in de handen van doelman Tom Holleboom. De stand was toen overigens al 0-1, want in de zevende minuut had Tom Kisjes met een strak schot de gasten op voorsprong gezet. Aan die treffer ging een klassieke fout vooraf, waarbij Glenn Buma meer oog had voor de bal dan voor zijn tegenstander. Buma werd in de rust afgelost door Patrick van der Veen, maar was in het eerste bedrijf nog wel getuige van een vrije doortocht van Mark Westra. Bij de inzet van de middenvelder ontbrak echter de juiste richting en die ontbrak aan de andere kant ook bij pogingen van Brian van der Zweerde en de al genoemde Tom Kisjes.



Uit het niets

Vervolgens hielden beide keepers het scorebord buiten werking. Eerst maakte Tristan Boersma een inzet van Mehran Ali Pour Asli onschadelijk en twee minuten later pareerde Holleboom zij het met enige moeite, een inzet van de diep gestuurde Ewart Ottema. Die actie leverde ONS Sneek een hoekschop op en uit die corner kopte Wesley Tankink de gelijkmaker tegen de touwen. Het was een treffer uit het niets, maar wel één die in de slotfase van de eerste helft bij de thuisclub voor nieuw elan en een iets ander spelbeeld zorgde. Veel meer dan een vrije trap op een meter of zes, zeven van de vijandige goal leverde die kanteling echter niet op.

Linke soep

Die ommezwaai leek zich na rust door te zetten. Holleboom wist een inzet van Kleen echter tot corner te verwerken, waarna Mark Westra uit een voorzet van diezelfde Kleen naliet om de 2-1 op het bord te plaatsen. Even daarvoor was ONS Sneek trouwens aan een nieuwe achterstand ontsnapt, toen Van der Zweerde alleen voor Boersma opdook. De man met rugnummer 24 mikte na een matige aanname echter naast en zag vervolgens, dat Ottema het vizier ook niet op scherp had staan en dat bij een terugspeelbal van Tahboun de linke soep niet werd geserveerd.

In één keer

Koert daarop liet Stefan Westra na voorbereidend werk van Tahboun en Kleen een grote kans onbenut en diezelfde Westra voorkwam even later met een goede ingreep dat een foutieve pass van Pieter Abe de Jong tot verstrekkende gevolgen leidde. Het was naast een stevige overtreding het enige smetje op het spel van de jonge linksback. Na gerommel van Ottema kreeg ONS Sneek een hoekschop. Die werd genomen door aanvoerder Joran Swart en verdween tot veler verbazing in één keer in de goal (2-1). Daarmee leek ONS Sneek op weg naar de halve finale en naar het toernooi om de grote KNVB-Beker, maar vrijwel meteen na de spelhervatting leed Tankink balverlies en zette Kisjes - na matig ingrijpen van de Sneker verdediging - met zijn tweede van de middag weer een gelijke stand op het bord.



Het weer en ook het spel werd er intussen niet beter op, al schoot Mark Westra nog wel een keer in kansrijke positie overen kreeg Ottema na een steekpass bij het scheiden van de markt nog een aardige mogelijkheid. Dat had de winnende kunnen en misschien wel moeten zijn, waarna de “pengels” langzaam maar zeker opdoemden. Zover zou het echter niet komen, want in de tweede minuut van “stoppage time" ging Van der Veen bij een voorzet onder een voorzet door en prikte Juules Kwant de opnieuw ingebrachte bal achter Boersma. Die moest twee minuten later bij een inzet van Kisjes opnieuw vissen en daarmee werd de overeenkomst van ONS Sneek met de districtsbeker noord zoals hiervoor al werd vermeld, definitief geannuleerd.

O.N.S. Sneek - d’Olde Veste ’54 2-4 (1-1)

Doelpunten: 0-1 Tom Kisjes (7.), 1-1 Wesley Tankink (39.), 2-1 Joran Swart (75.), 2-2 Kisjes (76.), 2-3 Juules Kwant (90. +2), 2-4 Kisjes (90.+4)

Scheidsrechter: R.W. de Wit

Gele kaart: Pieter Abe de Jong (ONS Sneek), Mehran Ali Pour Asli (d’Olde Veste ’54)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Pieter Abe de Jong, Joran Swart, Glenn Buma (46. Patrick van der Veen), Geoffrey Eekhof, Mark Westra, Stefan Westra, Wesley Tankink, Nordin Tahboun en Nick Kleen (67. Rik Koelewijn)

