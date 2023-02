Overdekte HJSC tribune zaterdagmiddag onthult als de Mient Raap Staantribune

De tribune is sinds vanmiddag voor altijd verbonden aan supporter Mient Raap van HJSC. Mient is oer HJSC-er en is altijd van de partij bij de groenhemden, ook als HJSC uit speelt. Een prachtig eerbetoon dus aan Mient Raap die zichzelf 'de harde kern van HJSC' noemt en alles bijhoudt van de club uit Jutrijp-Hommerts, plakboeken vol.

De Wall of Fame van HJSC, die werd samengesteld vanwege het 75 jarige jubileum vorig jaar van de vereniging, heeft ook een plek gekregen onder de overkapping. De Wall of Fame vertelt over historische HJSC-feiten, opmerkelijke verhalen en belevenissen, markante bestuursleden, trouwe vrijwilligers en de local heroes die HJSC rijk is.

En de supporters die vanmiddag de hagelnieuwe tribune bevolkten, konden vanmiddag enkele keren juichen voor de thuisclub. HJSC versloeg NOK met 3-0 en blijft daarmee hoog op de ranglijst staan in de 5e Klasse A.