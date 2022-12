Overal is natuur, zelfs midden in de binnenstad, als je maar weet waar je moet kijken!

SNEEK- Op 8 januari geeft bioloog Auke-Florian Hiemstra, bekend van het tv-programma Willem Wever, een lezing voor kinderen in het Fries Scheepvaart Museum. Hij zal vertellen over het onderzoek dat hij doet naar de nesten van meerkoeten. Daar komt hij de gekste dingen in tegen: zelfs ruitenwissers en zonnebrillen! Maar waarom gebruiken meerkoeten dat plastic, en is het ook gevaarlijk? Ook geeft hij allerlei tips om de natuur in de stad te vinden en te beleven.