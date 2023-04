‘Oudste boom van Sneek’, moet worden gekapt

Van de rode beuk wordt wel gezegd dat het de oudste boom van Sneek zou moeten zijn. Oudmuseumdirecteur Sytse ten Hoeve heeft ooit in de archieven uitgezocht dat de boom dateert van omstreeks 1820. Hij zou dus al meer dan 200 jaar op deze plek in de tuin van Kleinzand 18 staan. De boom heeft een monumentale status en wordt regelmatig gecontroleerd.

“De beuk stond de laatste paar zomers al veel minder in blad als gebruikelijk, dus we wisten al dat de toestand zorgelijk was,” zegt directeur Hester Postma van het Fries Scheepvaart Museum. “Het was voor ons daarom niet een hele grote verrassing toen we hoorden dat er reuzenzwam in de boom zit en dat hij aan het sterven is. Het spijt ons wel ontzettend dat deze prachtige boom, die zo bepalend is voor het lommerrijke beeld van de museumtuin, moet worden gerooid. Maar de veiligheid van de bezoekers en de collectie gaat boven alles.”

Nieuw meubilair?

Van de beuk wordt een aantal takken die nog in leven zijn, geënt. Hopelijk groeien daar nieuwe boompjes uit, die terug kunnen worden geplant in de museumtuin. Tijdens het rooien zal worden bekeken in hoeverre het hout nog geschikt is om bijvoorbeeld nieuw meubilair voor het museum van te maken.

Vanwege de kap wordt op 19 en 20 april een deel van de Bothniakade afgezet voor autoverkeer. De takken en de stam worden van boven naar beneden van de boom gezaagd en in delen met een kraan over het museum heen getild. Aan de Bothniakade/Hooiblokstraat worden ze verder verwerkt en afgevoerd.