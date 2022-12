Ouderen midweek Offingawier

SNEEK- Ouderen in het zonnetje bij RCN de Potten. Al vele jaren heeft RCN Vakantieparken als motto om mensen waarvoor op vakantie gaan niet vanzelfsprekend is toch de mogelijkheid te geven om vakantie te kunnen vieren. Van 12 tot 16 december is het de beurt aan de ouderen om in het zonnetje te worden gezet. RCN maakt zich hiermee sterk tegen de groeiende eenzaamheid onder ouderen en biedt hen een unieke en volledig verzorgde midweek aan in de vaak eenzame decemberdagen.

Samen met Hetvakantiebureau.nl werkt RCN al meerdere jaren samen om ouderen die te maken hebben met eenzaamheid in het zonnetje te zetten. Er zijn tientallen vrijwilligers en organisaties uit de regio maar ook vele toegewijde medewerkers die zich aansluiten bij dit evenement. Deze midweek is bedoeld voor senioren die vanwege een klein sociaal netwerk en een smalle beurs al jaren niet meer op vakantie zijn geweest en het juist zo verdienen er eens lekker uit te gaan.

Bij RCN de Potten én RCN de Jagerstee en RCN de Flaasbloem wordt er hard gewerkt om een fantastische midweek voor de in totaal ruim 150 eregasten neer te zetten. De ouderen worden volledig in de watten gelegd, van ontbijt tot diner. Naast al het lekkere eten zijn er ook verschillende activiteiten gepland, zoals een rondvaart over het Sneekermeer en spelletjesavond, maar ook aansluitend op het kerstdiner een gezellige muziekavond.

“Na het succes van de afgelopen jaren en de warme reacties die wij van de gasten ontvingen hebben wij niet lang hoeven te overleggen en besloten we al snel dat dit een terugkerend event zou worden voor RCN. We kijken er dan ook naar uit om onze gasten weer in de watten te leggen en een fijne vakantie te bezorgen”, aldus Riné van Dingstee, algemeen directeur van RCN Vakantieparken.

Goed voor elkaar RCN biedt al meer dan 70 jaar een bijzondere combinatie van kamperen en verblijfsaccommodaties op prachtige locaties. Met 18 vakantieparken in Nederland, Frankrijk en Duitsland zorgt RCN jaarlijks dat zo’n 200.000 gasten een heerlijke vakantie beleven op de parken.

Maar RCN gaat verder en heeft een missie om de vakantiebeleving die zij te bieden hebben te delen met zoveel mogelijk mensen. Ook voor wie dit nu niet bereikbaar is. RCN; goed voor elkaar.