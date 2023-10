Ouder-kind Speelgroep van FierZien

SNEEK- Op maandag 6 november a.s. start een nieuwe ronde van de ouder-kindspeelgroep van FierZien.In de speelgroep krijgen de kinderen alle ruimte om te spelen. In de ruimte staat uitdagend kruip-, klim- en speelmateriaal. Je kind kan op eigen tempo vrij bewegen en vrij spelen. Als ouder zit je, samen met de andere ouders, aan de rand van de speelruimte. Je observeert je kind en ontdekt hoe spelen en bewegen van invloed is op de ontwikkeling van je kind.