Oudega viert landskampioenschap vc Sneek met dorpsgenoot Rixt Scholten

OUDEGA(SWF)- Gistermiddag was een grote jeugdleden van VLO uit Oudega (SWF) aanwezig bij de kampioenswedstrijd van vc Sneek tegen Utrecht. Niet in de laatste plaats om hun dorpsgenoot Rixt Scholten, speelster van vc Sneek te ondersteunen.

Aldegea grutsk op Rixt

Dat ‘hiel Aldegea’ voor 100 % achter de topvolleybalster uit het dorp staat moge duidelijk zijn. Bij thuiskomst werd de tuin van Rixt helemaal versierd en gisteravond werd er ook nog eens vuurwerk afgestoken om het landskampioenschap van vc Sneek (én Rixt!) te vieren.

“Wat in macht belevenis foar dizze klup, prachtich! Rixt is ek sa'n moai beskieden famke, it hiele doarp gunt it har”, aldus onze zegsvrouw uit Oudega.