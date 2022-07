Oude zeiltradities in een nieuw jasje tijdens de zomervakantie in het Fries Scheepvaart Museum

Ook nu worden er nog wel eens kampioenschappen klompzeilen georganiseerd, zoals begin juli in Gaastmeer. In de zomervakantie kun je in de museumvijver van het Fries Scheepvaart Museum zelf een wedstrijdje houden. De klompbootjes zijn al helemaal klaargemaakt, je hoeft ze alleen maar te water te laten. Zoek de juiste windvlaag (of help een beetje door te blazen) en kijk welke klomp het snelst gaat!

Foto-expositie ‘Windstil’

Ook is in de zomervakantie nog de foto-expositie ‘Windstil’ te zien. Hierin zie je prachtige zwart-wit foto’s, die Ger Dijs in de jaren ’60, ’70 en ’80 maakte tijdens de wedstrijden van de SKS. Heleen Haijtema liet inspireren door deze beelden, waarin de schippers en hun bemanning eigenlijk steeds op zoek zijn naar de wind. In spannende installaties in de natuur bootste Haijtema de vorm van het zeil na. Die fotografeerde ze op windstille momenten. Het resultaat is een verrassende mix van oud en nieuw, herkenning en vervreemding, kunst en traditie. Uitgezeild en uitgekeken? Dan heeft het Fries Scheepvaart Museum ook nog een grote vaste collectie, en een heus ‘kindermuseum’ om te ontdekken! Ga met een kraskaart op zoek naar de letters van het Scheeps-ABZee, test of je sterk genoeg bent om een skûtsje te trekken of speel een van de digitale games over scheepvaart. Of dwaal door de permanente tentoonstelling, met verhalen over de scheepvaart in Friesland en de historie van Sneek. Met de gratis audiotour spreken ze nog meer tot de verbeelding. Gezinnen maken hun bezoek aan het museum helemaal compleet met een van de speurtochten.

Zeemeerminnen & Piraten

Zeemeerminnen en piraten, een stickertour, Vikingroute of schatzoeken: er zijn routes voor kinderen van alle leeftijden. Zoek vooraf op de website alvast uit welke speurtocht je wilt doen, dan kun je meteen beginnen! Windstil is nog te zien tot en met 28 augustus 2022.

Het klompzeilen in de museumvijver kan t/m 4 september. Openingstijden: maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Entreeprijzen: Kinderen 0-5 jaar gratis, 6-18 jaar €4,50. Volwassenen €9,50. Museumkaart gratis. Klompzeilen en de activiteiten in het kindermuseum zijn bij de entree inbegrepen; de speurtochten kosten €3,- per kind.