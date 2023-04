Oude rode beuk Fries Scheepvaart Museum Sneek legt loodje

Van de rode beuk wordt wel gezegd dat het de oudste boom van Sneek zou moeten zijn. Oudmuseumdirecteur Sytse ten Hoeve heeft ooit in de archieven uitgezocht dat de boom dateert van omstreeks 1820. Hij zou dus al meer dan 200 jaar op deze plek in de tuin van Kleinzand 18 staan.

“De beuk stond de laatste paar zomers al veel minder in blad als gebruikelijk, dus we wisten al dat de toestand zorgelijk was,” zegt directeur Hester Postma van het Fries Scheepvaart Museum. “Het was voor ons daarom niet een hele grote verrassing toen we hoorden dat er reuzenzwam in de boom zit en dat hij aan het sterven is. Het spijt ons wel ontzettend dat deze prachtige boom, die zo bepalend is voor het lommerrijke beeld van de museumtuin, moet worden gerooid. Maar de veiligheid van de bezoekers en de collectie gaat boven alles.”

Vanmorgen is de rode beuk dus geveld. Nico Altenburg was voor GrootSneek aanwezig om het e.e.a. vast te leggen met z’n camera.