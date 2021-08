Oud-Ysbrechtumer Joost Oomen vanavond finalist in 'De slimste mens'

Joost neemt het op tegen cabaretière Lisa Loeb (32) en Bram Douwes (37) uit Groningen. Bram Douwes, PowNed-verslaggever, bereikte gisteravond de finale als slimste van de dag. Joost versloeg in een spannende barrage Loes Reijmer.

Joost speelde journalist Loes Reijmer in de halve finale weg met de vraag: 'Wat weet je van 'Op hoop van zegen'?'. Niet zo vreemd, want Joost Oomen studeerde Nederlands aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Joost was huisdichter van de universiteit in het jaar 2010-2011. In 2013 en 2014 werd Oomen stadsdichter van Groningen. Hij organiseerde Kantoorpoëzie en was medeorganisator van Absintherklaas. Samen met Marleen Nagtegaal organiseerde hij enkele jaren het poëziefestival Dichters in de Prinsentuin.

Op 24 maart 2013 trad Joost al in Sneek op tijdens de Sneker Middach. Daar maakte hij al een verpletterende indruk met het gedicht ‘Glijdt in de broek’:

Glijdt in de broek



Kijk, daar glijdt een man in zijn broek

De broek is zo’n glad broekje

Een tel en de man glijdt in zijn broek

zit in zijn broek

Kijk wat een gladde broek

Zijn witte, spitse voetjes glijden hoep

in de broek

Zijn mooie, gespierde, lichtbehaarde kuiten

glijden hoep in de broek

En daar komt zijn dijbeen en zijn bilpartij met hele kleine

witte, zachte haartjes

glijden zomaar langs de broekrand, licht recht het elastiek op en dan

zoef in de broek

De man glijdt hoep in de broek

En dan vervolgens aan de voorkant

vouwt de man de boel naar binnen zodat alles strakjes strak en goed zichtbaar

hoep in de broek zit

De man glijdt hoep in de broek

De man glijdt in de broek

Duwt met zijn sterke, mooie handen zijn overhemd bij kruis naar binnen

Alles zit strak, alles zit goed omlijnd, alles glijdt prima en prachtig

en hoogst opwindend

goed in de broek

Hoep in de broek

Kijk mannen, daar glijdt een man in zijn broek.

De Volkskrant benoemde Oomen tot literair talent van het jaar 2021, nadat hij het jaar daarvoor al bij de laatste drie stond.

De finale van De slimste mens is vanavond vanaf 20.35 uur op NPO 2