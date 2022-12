Oud SWZ-trainer Inne Schotanus naar Workum

Inne Schotanus was de voorbije vijf seizoenen werkzaam bij v.v. Jubbega en bracht de ploeg van de derde sluis naar de eerste klasse. Daarin pakte hij vorig seizoen een periodetitel en in juni van dit jaar streed hij met zijn ploeg om promotie naar de vierde divisie. Die stap bleek toen echter net een sluis te ver, maar dit seizoen krijgt hij mogelijk een nieuwe kans, want na iet meer dan een derde van de rit neemt Jubbega in één E met achttien uit tien de derde plaats in.

Hoofdtrainer Sneek Wit Zwart

De 46-jarige oefenmeester begon medio 2007 als hoofdtrainer van Sneek Wit Zwart en slaagde er in de hoofdklasse drie keer op rij in om zich met de Snekers rechtstreeks te handhaven. Het volgende station i.c. ASV Dronten was daarentegen een minder succesvolle halte, maar in zijn eerste seizoen bij Zeerobben zette hij de club uit Harlingen en zichzelf met het kampioenschap in de derde klasse B weer op de kaart. In de daaropvolgende drie seizoen rook hij met de groen-witten twee keer aan de eerste klasse, waarna het avontuur bij Flevo Boys een kwestie van heen en weer werd. In het eerste seizoen op sportpark Ervenbos degradeerde hij namelijk om het verloren gegane terrein meteen weer te heroveren.

