Oud-Sneker Joost Jetten voor het eerst deelnemer aan Elfstedenwandeltocht: “Ik wil su’n krúske hale!”

Ruim 700 deelnemers ( 13 % minder deelnemers dan de afgelopen keer) zijn vanmorgen begonnen aan de 207 kilometer lange tocht, die in vijf etappes is opgedeeld. De wandeltocht is een van de talloze evenementen die de afgelopen twee edities moest schrappen. Voor de inmiddels 75-jarige organisatie is het daarom nu de 74e editie. Om 10.45 uur kwamen de eerst wandelaars aan bij de stempelpost in Sneek, waar ze bij Theater Sneek hun eerste stempeltje lieten zetten. Troubadour Adri de Boer zong en de vrijwilligers voorzagen de wandelaars van een heerlijke bouillon. In de buurt van Scharnegoutum kregen de deelnemers een fikse plensbui te verwerken. Het mocht de wandelpret niet drukken.

Joost Jetten

Onder de deelnemers bevindt zich ook de oud-Sneker Joost Jetten. We liepen een kort stukje met Jetten op, die tegenwoordig in Harderwijk woont.

“Ik doe voor de eerste keer mee aan de Elfstedenwandeltocht. Ik heb de afgelopen tijd elke ochtend 10 km gewandeld als voorbereiding op het evenement. In de weekenden vaak nog wat langere afstanden. Een goede voorbereiding dus. En de eerste kilometers van Leeuwarden gingen dan ook best aardig”, deelt de sportieveling al lopende mee.

“En waarom ik dit doe? Omdat ik het fijn vind en ik wil eens ‘su’n krúske’ halen. Ik heb eens een kruisje verschoten tijdens de Elfsteden schaatstocht en daar baalde ik wel van. Nu wil ik toch zo’n kruisje halen als beloning van een toch die anders zwaar is. Ik ben vorig jaar 55 geworden dat ik vond dit een mooi moment om het nu te laten gebeuren. Ik kwam vanmorgen bij de start een ploeg uit Scharnegoutum tegen en het gaat nog goed ook. Ik ben alleen gestart, maar onderweg kom je altijd mensen tegen, geen enkel probleem”, weet Joost.

Tempo

“Vroeger toen ik nog voetbalde zeiden ze tegen mij dat ik niet zo hard kon lopen, nu hebben we het tempo er aardig in. Volgens mij zitten we bij eerste 50 wandelaars. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Mijn vrouw en ik zijn hier met de camper en die staat straks in Sloten, waar we de eerste overnachting hebben. Daar verzorgt zij mijn voeten en dan gaan we morgen weer verder. Ik heb nu nog helemaal geen last van de voeten gehad. Het gekke was dat ik vanmorgen gewoon zenuwachtig was, maar ik had er tegelijkertijd ook heel veel zin in. Toen vanmorgen in de Elfstedenhal het Fries volkslied gespeeld en gezongen werd, deed mij dat wel wat. Ik vond het mooi. Nu ik de Súdwesthoek inga vind ik dat prachtig, het is bekend terrein voor mij. Even door Sneek wandelen is natuurlijk altijd prachtig! Het mooiste stukje van de hele tocht is vanuit Leeuwarden naar Sneek te lopen”, zegt Jetten.

Z’n wandelmaten staan ondertussen te wachten voor de Lemmerwegbrug. “Hé mannen even met mekaar op’e foto foar de Waterpoort’.

Even laten gaat het richting IJlst, de tweede stempelpost. Sloten moet lukken vandaag!