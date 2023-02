Oud-politicus Jaap Jelle Feenstra volgt Sicko Heldoorn op als voorzitter van de IFKS

SNEEK- Jaap Jelle Feenstra is de nieuwe voorzitter van de IFKS. Feenstra volgt Sicko Heldoorn op, die acht jaar het hoofd was van de organisatie achter de open Friese kampioenschappen skûtsjesilen.

Feenstra is aanjager van het walstroomprogramma van de Nederlandse zeehavens. Verder is hij ambassadeur van het Havennetwerk Fryslân.

Voor de PvdA is Feenstra 12 jaar lid geweest van de Tweede Kamer. In de skûtsjewereld is Feenstra bekend als bemanningslid op het skûtsje Ulbe Zwaga van schipper Kees Hermsen.

Feenstra laat weten trots en vereerd te zijn met zijn aanstelling als voorzitter.

Bron: Omrop Fryslân