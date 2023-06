Oud Papier Aktie Sneek (OPA) sluit per 1 oktober haar terrein

SNEEK- Per 1 oktober 2023 sluit OPA haar terrein. Vanaf 1 september gelden beperkte openingstijden. Gratis storten van papier en karton door bedrijven en particulieren is na 1 oktober niet meer mogelijk. Na 1 oktober wordt alleen nog papier verzamelt bij vaste klanten. Dit zijn bedrijven, instellingen en scholen in Sneek die bij OPA een abonnement hebben afgesloten voor het afhalen van papier en karton.

De kosten van het verwerken van oud papier en karton zijn inmiddels hoger dan de opbrengsten. De vooruitzichten zijn niet gunstig. Sinds enkele maanden betaalt OPA zelfs voor de bedrijven en particulieren die nu nog gratis papier en karton kunnen storten.

‘Verontreinigingen’

Bij het besluit voor het afsluiten van het terrein speelt ook mee dat steeds meer verontreinigingen met het papier en karton mee worden gestort. Zoals grote hoeveelheden plastic, piepschuim, stikkend verrot fruit en groente en soms zelfs delen van meubels en computer apparatuur. Vaak worden verontreinigingen “verstopt” in dichtgeplakte kartonnen dozen. Sommige bedrijven en particulieren zijn niet milieu bewust. Ze maken misbruik van de mogelijkheid van het storten op ons terrein. OPA is onderdeel van het proces van hergebruik van papier en karton. OPA wil duurzaam opereren. Daarom wordt de inhoud van de containers geïnspecteerd door vrijwilligers. Verontreinigingen worden verwijderd. Dit vraagt enorm veel tijd en energie van onze vrijwilligers. Het veroorzaakt ergernis en frustraties met een negatief effect op de motivatie.

OPA

Stichting OPA, oud papier actie Sneek betstaat 45 jaar. Het is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor goede doelen. Inkomsten worden gegenereerd uit het inzamelen van oud papier en karton. Bij OPA zijn 30 vrijwilligers actief. Dagelijks wordt met 2 bestelbussen papier opgehaald bij klanten. OPA richt zich op armoedebestrijding en mensen in nood. In Sneek steunt zij goede doelen waaronder kerkelijke, culturele en sociale instellingen en (sport-, muziek, en wijk) verenigingen. Van waarde en betekenis zijn voor een ander is waar het bij OPA om draait.

Informatie over OPA staat op de website: www.opasneek.nl