Oud-ONS’er Fenna Meijer naar A-selectie SC Heerenveen

SNEEK- Fenna Meijer is door SC Heerenveen overgeheveld naar de A-selectie en mag komend seizoen haar kwaliteiten in de Pure Energy Eredivisie Vrouwen laten zien. ​De 18-jarige Meijer begon haar loopbaan bij ONS Sneek en maakte een aantal jaren geleden de overstap naar de beloften van SC Heerenveen. Bij de club uit het Friese Haagje ontwikkelde de verdedigster die zowel als speelster van de Sneker hoofdklasser als van SC Heerenveen regelmatig vanuit de Zeister bossen uitnodigingen voor vertegenwoordigende jeugdteams ontving, zich verder en die ontwikkeling is nu dus beloond met het lidmaatschap van de A-selectie.

Dat Fenna Meijer als eredivisiespeelster in de voetsporen van recordinternational Sherida Spitse zou treden en met SC Heerenveen in de hoogste afdeling haar opwachting zou maken, was enige tijd terug vanwege de financiële situatie bij de Feanster vrouwenafdeling nog niet zeker. Onder de naam "cashtafette" werd op 1 juni jl. echter een sponsorloop georganiseerd en met die actie brachten de vrouwen van de eredivisionist voldoende geld bijeen om aan het optreden in de Pure Energy Eredivisie Vrouwen een vervolg te geven.

Bij het optreden In het seizoen 2020-2021 eindigden de vrouwen van SC Heerenveen overigens als zesde. De titel ging toch wel enigszins verrassend naar FC Twente dat in de kampioenspoule PSV en de club van Sherida Spitse i.c. Ajax voorbleef.

De Pure Energy Eredivisie Vrouwen bestaat komend seizoen uit negen ploegen. Naast de bekende namen van ADO Den Haag, Ajax, vv Alkmaar, Excelsior, SC Heerenveen, PEC Zwolle, PSV en FC Twente treedt ook Feyenoord toe tot het deelnemersveld dat anderhalve competitie afwerkt en derhalve in totaal 24 keer in actie komt. Het oneven aantal clubs betekent ook dat iedere speelronde één club "stilzit" en in speelronde één (27, 28 en 29 augustus) en elf (19, 20 en 21 november) verschijnt SC Heerenveen om die reden niet aan de aftrap.

Bron: https://pengel.weebly.com/