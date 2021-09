Oud ONS-speelster Fenna Meijer geselecteerd voor Oranje o.19

SNEEK- Oud ONS-speelster Fenna Meijer die deze zomer door SC Heerenveen werd overgeheveld naar de A-selectie en daarom dit seizoen in de hoogste trouwafdeling i.c. de Pure Energy Eredivisie Vrouwen uitkomt, is door bondscoach Roos Kwakkenbos opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands vrouwenelftal o.19

De 18-jarige verdedigster werkt met die selectie op zaterdag 18 en dinsdag 21 september a.s. op sportpark Vondersweijde in Oldenzaal een oefenduel af en beide keren zijn de vrouwen van Mexico de tegenstander van Oranje o.19.

Sherida Spitse

Eerder deze week werd al bekend dat onze oud-stadgenoot Sherida Spitse die vanwege een blessure de Olympische Spelen aan zich voorbij moest laten gaan en inmiddels volledig is hersteld, door keuzeheer Mark Parsons - de opvolger van Sarina Wiegman - is opgenomen in de selectie voor de Wk kwalificatiewedstrijden tegen Tsjechië (17 september) en IJsland (23 september). De wedstrijd tegen de Tsjechische dames wordt in Groningen in de Euroborg afgewerkt, terwijl het Laugardalsvöllur Stadion in Reykjavik het decor is van de interland tegen IJsland.

Bron: https://pengel.weebly.com/