Oud-FNP-politicus Durk Stoker overleden

FRYSLAN - Oud-politicus Durk Stoker is donderdag op 65-jarige leeftijd overleden. Stoker was in het verleden onder meer wethouder in de gemeente Súdwest-Fryslân en voorzitter van de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF).

De laatste jaren van zijn leven was Stoker directeur van een basisschool in Stede Broec, Noord-Holland. Het Noordhollands Dagblad meldt dat schoolkinderen vrijdag op de laatste schooldag met het oplaten van witte ballonnen afscheid hebben genomen van hun directeur. Stoker was al enige tijd ziek.

Stoker was van 2014 tot en met 2017 wethouder in de gemeente Súdwest-Fryslân namens de FNP. Hij ging onder meer over leefbaarheid, verkeer en sportvoorzieningen. Daarna was hij nog even fractievoorzitter van de partij in de gemeenteraad.

Eind 2018 maakte hij de overstap naar de gemeente De Fryske Marren. Daar was hij vier maanden wethouder, met natuur en landschap in zijn portefeuille. Maar dat college klapte al snel vanwege de zandwinningskwestie in het IJsselmeer. Stoker, en de andere FNP-wethouder Durk Durksz, moesten het veld ruimen na een motie van wantrouwen. De FNP-fractie stemde op het laatste moment tegen zandwinning, waardoor het voorstel sneuvelde en de andere coalitiepartijen het vetrouwen in de samenwerking opzegde.