Oud-directeur Jan Ruiter slaat eerste paal nieuwbouw machinefabriek in Sneek

Gewapend met houten sleg betrad Jan Ruiter het bouwterrein met in zijn kielzog de huidige directieleden Erik Ruiter en George Hoogma van de Sneker machinefabriek ( ‘sinds 1874’).

Nadat Ruiter sr. een klap op de door hem geheide betonpaal had gegeven, kon het champagneglas worden geheven door de genodigden en sprak George Hoogma enkele (dank)woorden.

“Het is Jan goed gelukt om de paal in de grond te slaan, volgens mij onder het maaiveld. Het schijnt trouwens paal 210 te zijn die nu in het hart van ons nieuwe gebouw zit. Als het zo ver is, zullen we deze plek midden in het gebouw markeren met een plaatje dat hier de eerste paal staat. Het is de planning dat wij nog voor de bouwvak naar deze locatie zullen verhuizen. Een prachtige plek aan de Rondweg van Sneek. Het is voor ons een stap, een mijlpaal in de toekomst. We krijgen letterlijk, maar ook figuurlijk meer ruimte om ons te kunnen bewegen.”

Logistieke problemen

“Op de andere locatie, aan de Schoenmakersstraat, wordt het allemaal te krap en hebben we logistieke problemen. Dat willen we met deze nieuwbouw gaan oplossen en het geeft ons ook meer kansen voor de toekomst. Dat wij dit kunnen doen wordt mede mogelijk gemaakt door onze medewerkers. Het is een hele grote stap maar Erik en ik hebben het toch aangedurfd om de stap te nemen. Vorig jaar hebben we het stuk grond aangekocht en nu vandaag op 29 oktober gaat de nieuwbouw officieel van start. We verwachten de opening in juli/augustus volgend jaar van het nieuwe gebouw.”