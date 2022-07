Orthodontist Nikola Marco: “Het is veel meer dan het plaatsen van een beugel”

Nikola Marco, orthodontist bij Van Asperen Tandheelkunde in Bolsward: “Veel mensen denken: ‘Oh een specialist, dat gaat me veel geld kosten’. Dat is beslist niet waar”, zo neemt Marco eerst maar eens een vooroordeel weg. “Doordat er een goede diagnose wordt gesteld, kan het juist voordeliger uitvallen.”

Informatief gesprek

Er wordt eigenlijk altijd begonnen met een informatief gesprek met de patiënt. Hoe is de huidige situatie van het gebit en wat zijn de wensen? Dit is noodzakelijk om de patiënt over de verschillende mogelijkheden te informeren en het juiste behandelplan vast te stellen. Marco: ”In sommige gevallen is het nodig om intern patiëntoverleg te hebben, omdat je het multidisciplinair moet oplossen. Dit is zeker mogelijk bij Van Asperen Tandheelkunde door de verschillende tandheelkundige disciplines die we in huis hebben. Als je twijfelt of wilt weten wat er mogelijk is, kom dan een keer voor een consult. Je kunt hier ook zonder verwijzing terecht. In dit eerste, informatieve gesprek wordt voor de patiënt al veel duidelijk.”

Meer zelfvertrouwen

Beugels zijn allang niet meer voorbehouden aan kinderen. Ook is het niet zo dat als je als kind een beugel hebt gehad, je dan nooit weer een hoeft. Het cosmetische aspect kan een reden zijn om voor een beugel te kiezen. Het primaire doel van een orthodontist is een gezond gebit. Marco: “We kijken naar de stand en de functionaliteit van het gebit. Een beugel voor volwassenen is niet langer taboe. Het is bijna een trend, een accessoire voor de verbetering van jezelf. Niet alleen visueel, maar ook functioneel. En het is natuurlijk ook zo dat als je een mooi en schoon gebit hebt, je ook meer zelfvertrouwen hebt. Hoeveel mensen zijn er niet die niet durven te lachen of de hand voor hun mond houden vanwege hun gebit? Vooral als er foto’s gemaakt worden.”

Doorzichtige beugels

Op het gebied van samenstelling, materiaal en hoe beugels eruit zien, heeft de tijd niet stilgestaan. Naast de conventionele blokjesbeugel zijn er meer mogelijkheden, zoals een aligner. Dat is een moderne doorzichtige beugel, het best te vergelijken met een hoesje. Je moet soms twee keer kijken om te zien of iemand een beugel heeft. Deze wordt het vaakst door volwassenen gekozen.

Routine

Van het informatieve gesprek tot en met het plaatsen van de beugel met controle achteraf, is een traject van een half tot tweeënhalf jaar. Marco: “Als de patiënt uitbehandeld is, kunnen ze een nachtbeugel krijgen. Als je die draagt, weet je zeker dat de stand van de tanden en kiezen behouden blijft. De nachtbeugel moet onderdeel zijn van je routine voordat je gaat slapen, net als je tanden poetsen en crème op je gezicht doen. Hij hoeft na twee jaar niet per se elke nacht in, maar we adviseren toch wel twee of drie keer per week. Dan heb je de grootste kans dat je een mooi gebit houdt.”

Ter afsluiting heeft de sympathieke orthodontist nog een leuke metafoor in petto: “Planten kunnen het prachtig doen, maar gaan soms een beetje hangen. Dan heb je een stokje nodig. Zo moet je een beugel ook zien. Als ondersteuning voor een mooi en gezond resultaat.”

Multidisciplinair

Van Asperen Tandheelkunde is gevestigd aan de Snekerstraat, aan de rand van Bolsward. Het praktijkpand is modern en speciaal voor dit doel gebouwd, met ruime parkeergelegenheid en een mooie vijverpartij. De receptie bevindt zich in de lounge met zithoek, leestafel en statafels. De professionele praktijkruimtes zijn ruim en hebben vrolijke kunst aan de muur. Naast orthodontist Nikola Marco werken bij Van Asperen Tandheelkunde erkende specialisten op het vakgebied van de endodontologie (wortelkanaalbehandelingen) en de implantologie. De kindertandverzorgenden, tandartsen en mondhygiënistes werken nauw samen. Alles voor gezonde en esthetische mooie monden. Mede door de vele disciplines is het verzorgingsgebied van Van Asperen Tandheelkunde groter dan de gemeente waarin het is gevestigd en weten óók patiënten van buiten de provincie de praktijk te vinden.

