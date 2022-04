Orkest Koninklijke Luchtmacht treedt op in Theater Sneek

SNEEK- Het Orkest Koninklijke Luchtmacht laat zich muzikaal van zijn beste kant zien: diverse bezettingen, topklasse arrangementen, muzikale hoogstandjes, solisten uit het eigen orkest en natuurlijk -dat hoort zeker ook bij het orkest- nemen ze ook de geweldige zanger Martin van der Starre mee! Onder leiding van chef-dirigent majoor Patrick Curfs neemt het orkest u mee in zijn wereld! En dat in het jaar waarin het orkest 70 jaar bestaat. Dit wordt een feestje!

Na afloop van dit optreden is er exclusief voor bezoekers van het concert een gezellig Oranjebal in de lounge van het Theater m.m.v. de band Beats & Booze. De kaarten die in 2020 zijn gekocht zijn nog steeds geldig. Er is nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Bestel ze voor slechts € 7,50 via www.theatersneek.nl