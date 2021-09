Orgelman Jan Boon zaterdag weer terug in stadscentrum van Sneek

SNEEK- Orgelman Jan Boon kan zijn geluk niet op: Zaterdag a.s. is hij weer terug op z’n vertrouwde stekkies in de Sneker binnenstad met zijn draaiorgel De Paardekop.

Vanmorgen werd de inwoner uit Den Helder door een vertegenwoordiger van de gemeente Súdwest-Fryslân gebeld dat hij en z’n draaiorgel weer welkom zijn in de stad. Er ontstond naar aanleiding van het bericht op deze site dat de sympathieke orgelman in verband met de coronamaatregelen niet meer mocht spelen grote commotie.

Boon is back!

Het bericht werd meer dan 25.000 maal gelezen en er kwamen honderden reacties binnen. Een van die reacties was van een zakenman die Jan Boon uitnodigde om bij hem in de tuin te komen spelen. Jan Boon komt al 27 jaar met z'n fraaie draaiorgel in Sneek. Vanaf zaterdag is Boon Back!