Orgelman Jan Boon is terug in de stad

SNEEK- Orgelman Jan Boon uit Den Helder, die al 27 jaar elke zaterdag in Sneek te vinden is met zijn monumentale draaiorgel ‘De Paardekop’, kon gistermiddag zijn geluk niet op. Na gedwongen afwezigheid van een aantal weken, hij mocht op straffe van een boete in verband met de coronamaatregelen (‘ik zou een evenement zijn, volgens de boa’s…’) niet in Sneek spelen, was de rustige en sympathieke Boon gisteren weer terug. En hoe!

“Ik heb geweldige reacties gekregen toen ik kreeg te horen dat ik weer mocht draaien. Dat had ik nooit verwacht. Toen ik al die weken thuis zat, had ik een heel leeg gevoel. Ik wist gewoon niet wat ik doen moest. Afwachten, vreselijk, niks voor mij. Wat was ik blij dat ik te horen kreeg dat ik vandaag weer los mocht. De burgemeester heeft zich er persoonlijk mee bemoeit, ze vroeg zich af wat er nu allemaal aan de hand was. Toen ze al die boze reacties had gelezen van de Snekers, heeft ze besloten ‘dat het orgel moest weer komen’. En dat is dus geweldig. Ik wil haar dan hierbij ook hartstikke bedanken, het is een schat van een mens”, vertelt en zichtbaar geëmotioneerde Jan Boon.

Bijdrage kunstenares en kappers

Dat het gisteren een topdag voor de orgelman was, moge duidelijk zijn. Tientallen Snekers en Súdwesthoekers deden een extra muntje in zijn koperen bakje. Klapper was de bijdrage van kunstenares Nanke de Jong, die een kunstwerk aan Herbert en Rick de Vries verkocht. De Sneker kappers hadden er maar liefst 330 euro voor over!