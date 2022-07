Orgelconcerten in de binnenstad van Sneek: Maandagavond 11 juli met Bob van der Linde

SNEEK- Zowel de Martinikerk als de St. Martinus-aan-de-Singel kennen een lange traditie van orgelconcerten op maandagavond. Vorige zomer sloegen deze kerken voor het eerst de handen ineen voor het gezamenlijk organiseren van een zomerserie. Omdat de Martinikerk wordt verbouwd is het niet mogelijk om daar orgelconcerten te organiseren. In plaats daarvan maken we een tournee langs andere Protestantse kerken: de Oosterkerk, de Zuiderkerk, de Noorderkerk en de Doopsgezinde kerk. Maandagavond is de eerste in de reeks van bijzondere concerten, met Bob van der Linde in de RK St. Martinuskerk van Sneek.

Deze concerten zijn een samengaan van verschillende kunstvormen: dans, poëzie en klank. In de St. Martinus-aan-de-Singel spelen gerenommeerde concertorganisten uit het hele land. Deze gezamenlijke serie kon tot stand komen door de welwillendheid van de Commissie organisatie concerten Maarschalkerweerd-orgel St. Martinus aan-de-Singel te Sneek, het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Sneek, en Cultureel Kwartier Sneek. Het belooft een feestelijke concertserie te worden,

Bob van der Linde

Bob van der Linde (*1995) is stadsbeiaardier van Arnhem (de Eusebiustoren), Groningen (de Martinitoren en de Academietoren) en Oudewater (de Michaelstoren). Als organist en kerkmusicus is Bob verbonden aan de Protestantse Gemeente Sneek. Hier is hij onder meer bespeler van het Schnitger/Van Dam orgel in de Grote- of Martinikerk. Bob behaalde in 2017 zijn Bachelor, en in 2019 zijn Master of Music diploma aan HKU Utrechts Conservatorium en de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. Hij studeerde af met de hoofdvakken orgel, kerkmuziek en beiaard, en bijvak klavecimbel. Bob won diverse prijzen op internationale improvisatie en interpretatie beiaard concoursen te Goes (2015), Breda (2016) en Springfield-USA (2017). Bob was de afgelopen jaren betrokken bij een aantal theatervoorstellingen van Stichting Voor de Wind, en Museum Speelklok in Utrecht. Deze voorstellingen waren gericht op gezinnen met (jonge) kinderen, en hij bezorgde op deze manier veel kinderen een eerste kennismaking met het orgel.