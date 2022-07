Orgelconcert Masako Honda in Martinikerk Easterein

EASTEREIN- Op 28 juli a.s. is er een orgelconcert van Masako Honda in Martinikerk Easterein.

Masako Honda werd geboren in Japan waar ze afstudeerde als licentiate in de West-Europese geschiedenis. In België studeerde zij orgel bij Stanislas Deriemaeker en Joris Verdin, en behaalde er het meesterdiploma aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen. Tijdens haar specialisatieopleiding kreeg zij de gelegenheid om intensief barokmuziek te studeren bij Theo Jellema aan het conservatorium van Groningen. In 2002 behaalde zij het specialisatiediploma concertsolist met grootste onderscheiding.

Momenteel is ze als organist verbonden aan de Sint-Laurentiuskerk (Antwerpen), Sint-Lambertuskerk (Ekeren) en de Dominicanenkerk (Brussel). In die laatste kerk maakte zij een cd opname met muziek van G. Labole, D. De Séverac en A. Barié.

Naast haar opdracht als lesgever geeft zij concerten in binnen- en buitenland. In 2018 werkte zij met een orgelconcert in Franeker mee aan de internationale orgelweek van de Bach-estafette in het kader van Leeuwarden-Fryslân Europese Culturele Hoofdstad.

In Easterein speelt Masako Honda werken van Johann Sebastian Bach.

Entree is €7,50 incl. koffie/thee Aanvang 20.00 uur