Orgelconcert in Martinikerk Sneek

SNEEK - Op maandag 23 augustus is er om 20:00 een orgelconcert in de Martinikerk van Sneek.

Organist Bob van der Linde, sinds januari 2020 verbonden aan de Martinikerk, zal het concert verzorgen. Van der Linde, die naast organist in Sneek, ook actief is als stadsbeiaardier van Groningen, Arnhem en Oudewater, speelt werken van J.S. Bach, C.P.E bach, C. Franck, en L. Vierne. Kaartjes á €7,50 zijn aan de deur contant of per pin te betalen. Reserveren kan via orgelsneek@gmail.com