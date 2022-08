Orgelconcert Evert van der Veen in kerk Easterein

EASTEREIN- Morgenavond, 18 augustus, geeft Evert van der Veen een orgelconcert in de kerk van Easterein. Aanvang van het concert is 20.00 uur.

Evert van de Veen ontving orgellessen van o.a. John Propitius in de Oude kerk te Barneveld die hem voorbereidde op een studie aan het Conservatorium. Vervolgens studeerde Evert het hoofdvak orgel bij Theo Teunissen aan het Utrechts conservatorium. Het bijvak piano studeerde hij bij Ans Verbeek. Evert heeft een uitgebreide lespraktijk van orgel en pianoleerlingen.

Er zijn CD’s van hem verschenen waarop hij orgels bespeelt in Nederland, maar ook in Duitsland, België en Frankrijk. Evert geeft jaarlijks vele orgelconcerten in Nederland

Maar ook in het buitenland is hij geen onbekende. Zo gaf hij concerten in Duitsland, Hongarije, België en Australië.

In Easterein speelt hij werken van : Lemmens, Mendelssohn, Wohlstenholme, Hollins, Haydn en hemzelf.