Orgelconcert Ad van Pelt in de Martinikerk van Easterein

In 1990 werd hij benoemd tot organist van de Petruskerk te Woerden, met een orgel van Johann Heinrich Hartmann Bätz (1768). Daarnaast is ook organist van de Oude Kerk te Huizen, met een orgel van Flentrop (1980). Ad van Pelt verzorgde in de loop der jaren vele orgelconcerten, onder meer enkele malen in de Jacobijnerkerk te Leeuwarden.

In Easterein speelt Ad van Pelt werken van : Buxtehude, Pachelbel, Bach, Krebs, Mendelssohn, Franck, Brahms en Christina de Jong.

Het concert begint op 20.00 uur.